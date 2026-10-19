У Печерському районі Києва в приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки сталася стрілянина. Відкрив вогонь чоловік, якого доставили до установи через порушення правил мобілізації.

Про це повідомила Національна поліція в понеділок, 19 жовтня.

Стрілянина в ТЦК на Печерську 19 жовтня: що відомо

Згідно з повідомленням, внаслідок інциденту поранення дістали троє поліцейських і троє військовослужбовців. Усіх постраждалих доправили до лікарні, де їм надають медичну допомогу.

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Чоловіка, який відкрив вогонь, затримали. На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та представники головного управління поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини стрілянини.

У Київському обласному ТЦК та СП уточнили, що сьогодні близько 19:00 до приміщення Печерського районного територіального центру комплектування доставили громадянина, який порушив законодавство про мобілізацію.

– Під час перевірки громадянин дістав зброю та відкрив вогонь по представниках поліції та військовослужбовцях територіального центру комплектування та соціальної підтримки,- йдеться у повідомленні.

На місці працюють правоохоронці та слідчо-оперативні групи, які встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 11 вересня у місті Шептицький Львівської області невідомий напав на військовослужбовця ТЦК та СП під час перевірки військово-облікових документів.

Військовий дістав поранення шиї та був госпіталізований. Нападник утік із місця події, після чого його оголосили в розшук.

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