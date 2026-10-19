Після російської атаки на Київ 19 жовтня станції метро Лісова та Чернігівська тимчасово зачинені на вхід і вихід через пошкодження інфраструктури метрополітену.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Станції метро Лісова та Чернігівська тимчасово зачинені: що відомо

Унаслідок масованої російської атаки на столицю пошкоджено наземну станцію метрополітену, а також колії та кабельну мережу.

Зараз дивляться

За інформацією КМДА, вранці 19 жовтня рух поїздів на червоній лінії метро здійснюватиметься між станціями Академмістечко та Дарниця відповідно до графіка.

Водночас наземні станції Чернігівська та Лісова тимчасово зачинені на вхід і вихід.

На місці пошкоджень працюють фахівці метрополітену, зокрема спеціалісти з відновлення та ремонту колій і мереж.

Про повноцінне відновлення руху всією червоною лінією у КМДА обіцяють повідомити додатково.

Як курсуватиме транспорт у Києві після атаки

Через пошкодження інфраструктури метро столична влада вирішила збільшити кількість автобусів на маршрутах №1-М та №118.

Зокрема, на тимчасовий маршрут №1-М додадуть 15 автобусів:

Три автобуси курсуватимуть між станціями метро Лісова та Дарниця.

Ще 12 автобусів перевозитимуть пасажирів від станції Лісова до станції Палац спорту. У КМДА пояснили, що такий розподіл має забезпечити транспортне сполучення з центральною частиною столиці. Зокрема, у разі повторного оголошення повітряної тривоги це дозволить уникнути надмірного скупчення пасажирів на станції Дарниця.

Крім того, на автобусний маршрут №118 додадуть ще два автобуси.

Пасажирів закликають враховувати зміни під час планування поїздок містом.

Вибухи у Києві 19 жовтня: що відомо

Нагадаємо, вночі 19 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. Наслідки зафіксували в кількох районах столиці.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, у Солом’янському районі уламки ракети влучили в перший поверх 25-поверхового житлового будинку. За іншою адресою в цьому ж районі зафіксували влучання в нежитлову будівлю.

У Дніпровському районі влучання сталося на території нежитлової забудови.

Унаслідок російської атаки на Київ 19 жовтня загинула 21-річна дівчина, ще шестеро людей постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 699-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.