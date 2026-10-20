Всего с начала прошлых суток произошло 177 боевых столкновений.

Противник нанес один ракетный и 47 авиационных ударов, сбросил 171 управляемую авиабомбу. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 4 911 дронов-камикадзе и осуществил 1 775 обстрелов населённых пунктов и позиций наших войск.

Карта бойових дій в Україні на 20 жовтня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 700-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.