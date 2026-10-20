У ніч проти 20 жовтня російські війська атакували Україну 165 безпілотниками різних типів, із яких 105 — реактивні Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Атака на Україну 20 жовтня: результати роботи ППО

За даними військових, повітряна атака розпочалася о 18:00 19 жовтня. Росіяни застосували ударні дрони Shahed, S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, а також безпілотники-імітатори типу Пародія.

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Запуски здійснювалися з районів Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська в Росії, тимчасово окупованого Донецька, Чауди та Гвардійського в Криму, а також з акваторії Азовського моря.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією, станом на 08:00 українська ППО збила або подавила 115 ворожих безпілотників, серед яких 73 реактивні Shahed, а також дрони Гербера та інших типів.

Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 30 локаціях. Ще у 13 місцях впали уламки збитих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 700-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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