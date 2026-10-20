Президент України Володимир Зеленський провів розмову з державним секретарем США Марко Рубіо, під час якої обговорив три ключові питання, важливі для безпеки України.

Зеленський та Рубіо провели розмову: що відомо

За словами глави держави, насамперед йшлося про перехоплювачі балістичних ракет, необхідні для захисту населення, а також систему раннього попередження про російські балістичні атаки.

Окрему увагу сторони приділили ситуації навколо Starlink/Starshield, роботу яких необхідно відновити.

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Зеленський наголосив, що ці питання обговорювалися на тлі дипломатичних зусиль, спрямованих на завершення війни та припинення загибелі людей.

За підсумками розмови Зеленський і Рубіо домовилися найближчим часом знову зв’язатися для обговорення подальших кроків.

Президент також подякував держсекретарю США за конструктивний діалог, готовність допомагати Україні та чітку позицію.

Нагадаємо, що 18 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про розмову з представниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Під час неї сторони обговорили подальші дипломатичні кроки для завершення війни.

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