У Києві частково знеструмлені чотири райони через атаку РФ на енергооб’єкт
У вівторок, 20 жовтня, росіяни атакували енергооб’єкт у Києві. Це призвело до часткового знеструмлення чотирьох районів столиці.
Про це повідомили в ДТЕК.
У кількох районах Києва відсутнє світло
– Київ: через атаку на енергообʼєкти столиці частково знеструмлені Шевченківський, Святошинський, Соломянський і Печерський райони, – йдеться у повідомленні.
Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що у Шевченківському районі зафіксоване влучання в один з енергообʼєктів. Екстрені служби прямують на місце.
Нагадаємо, вдень 20 жовтня у Києві пролунали вибухи. Унаслідок падіння уламків безпілотника в Голосіївському районі пошкоджено будівлю медичного закладу, є постраждалі.
У Деснянському районі зафіксували падіння безпілотника на відкритій території поблизу зеленої зони. На місце також виїхали екстрені служби.
До слова, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що унаслідок чергової хвилі російських атак в Україні були уражені 28 підстанцій та інших важливих об’єктів енергетики.