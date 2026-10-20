У вівторок, 20 жовтня, росіяни атакували енергооб’єкт у Києві. Це призвело до часткового знеструмлення чотирьох районів столиці.

Про це повідомили в ДТЕК.

У кількох районах Києва відсутнє світло

– Київ: через атаку на енергообʼєкти столиці частково знеструмлені Шевченківський, Святошинський, Соломянський і Печерський райони, – йдеться у повідомленні.

Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що у Шевченківському районі зафіксоване влучання в один з енергообʼєктів. Екстрені служби прямують на місце.

Зараз дивляться

Нагадаємо, вдень 20 жовтня у Києві пролунали вибухи. Унаслідок падіння уламків безпілотника в Голосіївському районі пошкоджено будівлю медичного закладу, є постраждалі.

У Деснянському районі зафіксували падіння безпілотника на відкритій території поблизу зеленої зони. На місце також виїхали екстрені служби.

До слова, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що унаслідок чергової хвилі російських атак в Україні були уражені 28 підстанцій та інших важливих об’єктів енергетики.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.