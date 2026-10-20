Уранці 20 жовтня в Києві відновили рух поїздів усією червоною лінією метро після пошкоджень, спричинених російською атакою 19 жовтня.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Рух червоною гілкою метро Києва відновлено: що відомо

Поїзди червоної лінії столичного метрополітену знову курсують між кінцевими станціями Академмістечко та Лісова.

Зараз дивляться

Станція Лісова відновила роботу у звичайному режимі та приймає пасажирів на вхід і вихід.

Водночас станція Чернігівська досі залишається зачиненою для пасажирських перевезень. Поїзди проїжджають її без зупинки.

Під час російської атаки на Київ у ніч проти 19 жовтня станція метро Чернігівська зазнала пошкоджень.

Зокрема, були пошкоджені вітражні вікна, платформа та фасад станції.

Також російський обстріл пошкодив колії, контактну рейку, систему електропостачання та обладнання, що забезпечує управління рухом поїздів.

У ніч проти 19 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Київ, унаслідок якої було пошкоджено інфраструктуру столичного метрополітену.

Через пошкодження станції Лісова та Чернігівська тимчасово зачинили для пасажирів.

Поїзди червоної лінії курсували лише між станціями Академмістечко та Дарниця.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.