Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 20 жовтня: ЗСУ знищили 1560 окупантів, дев’ять танків та 42 артсистеми
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 560 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 20 жовтня
- особового складу – близько 1 568 720 (+1 560) осіб,
- танків – 12 425 (+9) од.,
- бойових броньованих машин – 25 570 (+5) од.,
- артилерійських систем – 51 359 (+42) од.,
- РСЗВ – 2 227 (+3) од.,
- засобів ППО – 1 714 од.,
- літаків – 449 од.,
- гелікоптерів – 356 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 2 986 (+12) од.,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 571 572 (+1 578) од.,
- крилатих ракет – 5 138 (+4) од.,
- кораблів / катерів – 35 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 164 871 (+293) од.,
- спеціальної техніки – 4 842 (+4) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 700-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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