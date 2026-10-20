Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 560 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 20 жовтня

особового складу – близько 1 568 720 (+1 560) осіб,

танків – 12 425 (+9) од.,

бойових броньованих машин – 25 570 (+5) од.,

артилерійських систем – 51 359 (+42) од.,

РСЗВ – 2 227 (+3) од.,

засобів ППО – 1 714 од.,

літаків – 449 од.,

гелікоптерів – 356 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 2 986 (+12) од.,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 571 572 (+1 578) од.,

крилатих ракет – 5 138 (+4) од.,

кораблів / катерів – 35 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 164 871 (+293) од.,

спеціальної техніки – 4 842 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 700-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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