Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 560 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 20 жовтня

  • особового складу – близько 1 568 720 (+1 560) осіб,
  • танків – 12 425 (+9) од.,
  • бойових броньованих машин – 25 570 (+5) од.,
  • артилерійських систем – 51 359 (+42) од.,
  • РСЗВ – 2 227 (+3) од.,
  • засобів ППО – 1 714 од.,
  • літаків – 449 од.,
  • гелікоптерів – 356 од.,
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 986 (+12) од.,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 571 572 (+1 578) од.,
  • крилатих ракет – 5 138 (+4) од.,
  • кораблів / катерів – 35 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 164 871 (+293) од.,
  • спеціальної техніки – 4 842 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 700-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Удар по ст. м. Чернігівська: Кличко повідомив, коли відновлять рух метро
Метро Чернігівська після обстрілу 19 жовтня: коли відновлять рух

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.