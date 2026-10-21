Президент Володимир Зеленський заявив, що не чекатиме на спецпосланця президента США Стіва Віткоффа в Осло після його зустрічі із російським президентом Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі.

Про це Зеленський сказав польському агентству PAP.

Зеленський про зустріч із Віткоффом

У середу президент України зустрівся з головою норвезького парламенту Масудом Гараххані та лідерами політичних партій.

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На запитання від агентства PAP, чи збирається він чекати в Норвегії на повернення американського спецпосланця з Санкт-Петербурга, Зеленський відповів:

— Я не чекатиму на Віткоффа в Осло. Ми маємо рухатися далі. Ми маємо повертатися в Україну. Подивимося, якими будуть результати. Йонас Гар Стьоре має зустрітися з американським спецпосланцем. Ми постійно підтримуємо контакт.

Сьогодні спецпосланець США Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга, де має зустрітися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Віткофф має передати російському керівництву пропозиції, підготовлені за участю України, США та європейських країн.

Напередодні президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що українська, американська та європейська делегації під час зустрічі в Осло знайшли нові пропозиції щодо завершення війни, які планують передати російській стороні.

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