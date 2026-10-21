Росія підтримує тристоронню зустріч на рівні переговорних команд. Можливі дати зустрічі ще узгоджуються.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами візиту спецпредставника президента США Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга.

РФ готова до тристоронньої зустрічі

— Важливо, що сьогодні була зустріч Стіва Віткоффа з російською стороною. Ми отримали зворотний зв’язок, що Росія, як ми зрозуміли, підтримує тристоронню зустріч на рівні наших команд, — сказав Володимир Зеленський.

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За його словами, американці пропонують провести таку зустріч якомога швидше, і Україна це підтримує. Він зауважив, що не знає остаточних дат цієї зустрічі.

Сьогодні спецпосланець США Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга, де зустрівся з кремлівським диктатором Володимиром Путіним щодо ситуації в Україні. Американець назвав Путіна гуманістом.

За підсумками зустрічей в Осло та Санкт-Петербурзі Стів Віткофф заявив про конструктивний характер переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні.

— Ці дискусії були конструктивними. Ми продовжимо працювати над тристоронніми переговорами між США, Росією та Україною на технічному рівні, — написав Віткофф у соцмережі X.

Американський переговорник зауважив, що попереду ще багато важливої роботи, а президент Дональд Трамп залишається відданим меті завершити війну та домогтися міцного миру.

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