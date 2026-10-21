Росія підтримує тристоронню зустріч на рівні команд – Зеленський
- США пропонують провести переговори якомога швидше.
- Україна підтримує пропозицію американської сторони.
- Остаточні дати зустрічі ще не визначені.
Росія підтримує тристоронню зустріч на рівні переговорних команд. Можливі дати зустрічі ще узгоджуються.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами візиту спецпредставника президента США Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга.
РФ готова до тристоронньої зустрічі
— Важливо, що сьогодні була зустріч Стіва Віткоффа з російською стороною. Ми отримали зворотний зв’язок, що Росія, як ми зрозуміли, підтримує тристоронню зустріч на рівні наших команд, — сказав Володимир Зеленський.
За його словами, американці пропонують провести таку зустріч якомога швидше, і Україна це підтримує. Він зауважив, що не знає остаточних дат цієї зустрічі.
Сьогодні спецпосланець США Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга, де зустрівся з кремлівським диктатором Володимиром Путіним щодо ситуації в Україні. Американець назвав Путіна гуманістом.
За підсумками зустрічей в Осло та Санкт-Петербурзі Стів Віткофф заявив про конструктивний характер переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні.
— Ці дискусії були конструктивними. Ми продовжимо працювати над тристоронніми переговорами між США, Росією та Україною на технічному рівні, — написав Віткофф у соцмережі X.
Американський переговорник зауважив, що попереду ще багато важливої роботи, а президент Дональд Трамп залишається відданим меті завершити війну та домогтися міцного миру.