Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією можуть відновитися у першій половині листопада.

Про це повідомляє Фонтанка з посиланням на заяву Ушакова.

Переговори України, США та РФ можуть поновитися в листопаді

За словами Ушакова, можливість відновлення тристоронніх переговорів обговорювали під час зустрічі Путіна зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі.

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Він стверджує, що Москва готова повернутися до переговорного процесу приблизно у десятих числах листопада. Головною темою має стати формування системи безпеки для України та Росії після завершення війни.

Як повідомляє BBC, Ушаков заявив, що раніше переговори нібито планували провести після виборів до Держдуми РФ, однак ці плани, за його версією, зірвав “масований удар України у день голосування”.

Помічник Путіна також переказав російську версію ситуації на фронті, заявивши, що стратегічна ініціатива нібито повністю належить військам РФ.

Крім того, Ушаков стверджує, що Віткофф позитивно оцінив можливість поновлення переговорів і запевнив, що президент США Дональд Трамп буде задоволений таким рішенням.

За інформацією російських ЗМІ, наступний раунд тристоронніх переговорів може відбутися в Абу-Дабі.

Нагадаємо, 21 жовтня в Санкт-Петербурзі відбулася зустріч Путіна з Віткоффом, яка тривала близько трьох годин.

Раніше повідомлялося, що спецпосланець Трампа планував представити Москві нові пропозиції щодо завершення війни, зокрема стосовно відновлення переговорів за участю України, США та Росії.

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