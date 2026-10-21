У четвер, 22 жовтня, у низці областей України діятимуть графіки відключення електроенергії через наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Відключення електроенергії 22 жовтня: що відомо

Як повідомили в Укренерго, з 06:00 до 23:59 для побутових та інших споживачів запровадять погодинні відключення обсягом від однієї до двох черг.

У цей самий період для промислових підприємств діятимуть графіки обмеження потужності.

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В Укренерго попереджають, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому споживачам радять перевіряти актуальні графіки на офіційних ресурсах обленерго у своїх регіонах.

Також українців закликають ощадливо користуватися електроенергією після відновлення електропостачання.

Нагадаємо, що сьогодні зранку Укренерго повідомляло, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, однак у частині регіонів діють обмеження.

Станом на 11 ранку, через російські атаки на енергетичну інфраструктуру знеструмлення зафіксовані у Київській, Одеській, Тернопільській, Херсонській, Харківській та Запорізькій областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.

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