Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 820 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 21 жовтня

особового складу – близько 1 570 540 (+1 820) осіб,

танків – 12 436 (+11) од.,

бойових броньованих машин – 25 586 (+16) од.,

артилерійських систем – 51 403 (+44) од.,

РСЗВ – 2 228 (+1) од.,

засобів ППО – 1 716 (+2) од.,

літаків – 449 од.,

гелікоптерів – 356 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 2 990 (+4) од.,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 573 392 (+1 820) од.,

крилатих ракет – 5 138 од.,

кораблів / катерів – 35 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 165 278 (+407) од.,

спеціальної техніки – 4 844 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 701-шу добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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