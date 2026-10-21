Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 21 жовтня: ЗСУ знищили 1 820 окупантів та понад 1 800 БпЛА
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1 820 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 21 жовтня
- особового складу – близько 1 570 540 (+1 820) осіб,
- танків – 12 436 (+11) од.,
- бойових броньованих машин – 25 586 (+16) од.,
- артилерійських систем – 51 403 (+44) од.,
- РСЗВ – 2 228 (+1) од.,
- засобів ППО – 1 716 (+2) од.,
- літаків – 449 од.,
- гелікоптерів – 356 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 2 990 (+4) од.,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 573 392 (+1 820) од.,
- крилатих ракет – 5 138 од.,
- кораблів / катерів – 35 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 165 278 (+407) од.,
- спеціальної техніки – 4 844 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 701-шу добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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