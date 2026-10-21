Європейська комісія закликала американську компанію SpaceX терміново повністю відновити роботу супутникового зв’язку Starlink в Україні.

Про це у Брюсселі заявив речник Єврокомісії з питань оборони й космосу Тома Реньє, повідомляє проєкт Радіо Свобода.

Заклик відновити роботу Starlink в Україні

За його словами, повідомлення про уповільнення роботи Starlink в Україні викликає глибоке занепокоєння. У ЄС наголошують, що система Starlink має критичне значення для оборони країни та захисту цивільного населення.

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— Останні повідомлення про те, що Starlink уповільнив свої послуги в Україні, викликають глибоке занепокоєння і не відповідають тому, як компанія раніше надавала ці послуги. SpaceX має терміново повністю відновити послуги для України, — наголосив Реньє.

Він пояснив, що стабільний супутниковий зв’язок необхідний Україні для підтримання комунікації між військовими, захисту цивільного населення та управління безпілотниками, які використовують для оборони території країни.

Що в ЄС говорили про перебої Starlink раніше

Минулого тижня в Єврокомісії говорили, що чули про можливі перебої з роботою Starlink в Україні, однак наголошували, що ситуацію ще вивчають. За словами одного з європейських чиновників, на початку минулого тижня не було чіткого підтвердження перебоїв від президента України. Тепер, як зазначив представник ЄС, ситуація змінилася.

Водночас 20 жовтня глава Пентагону Піт Геґсет заявив журналістам, що США не віддавали наказів про обмеження роботи системи Starshield для України.

Нагадаємо, що 14 жовтня SpaceX обмежила швидкість руху для терміналів Starlink. Зокрема, для військового пакета послуг Starshield встановлено ліміт швидкості руху близько 160 км/год. Станом на 15 жовтня робота Starshield у русі відновилася.

Тоді Ілон Маск заявив, що використання системи Starshield контролює уряд США. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Трамп не ухвалював рішень про обмеження роботи Starlink та StarShield для України, оскільки відповідні умови зазначені у контрактах SpaceX.

Джерело : Радіо Свобода

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