Україна та Норвегія працюють над трьома проєктами, спрямованими на посилення протиповітряної оборони, захист від російських дронів і розвиток супутникового зв’язку. Перші результати одного з проєктів очікуються вже за півтора-два місяці.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив журналістам у середу, 21 жовтня, за підсумками переговорів в Осло.

Три спільні оборонні проєкти України та Норвегії

Під час візиту до Норвегії Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре обговорили ключові питання двосторонніх відносин і подальшу підтримку України.

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До переговорів також долучилися представники оборонної промисловості, зокрема української компанії Miltech та норвезької Kongsberg Gruppen. Основною темою переговорів було зміцнення української протиповітряної оборони.

За словами Зеленського, Україна та Норвегія опрацьовують три спільні ініціативи.

Перший проєкт передбачає посилення захисту від російських Shahed. Його реалізація має дати відчутний результат уже за півтора-два місяці.

— Перший проєкт, сильний результат ми отримаємо вже за півтора-два місяці. Отримаємо захист від Шахедів, — зазначив президент.

Другим напрямом співпраці є FREYJA — проєкт, пов’язаний із протидією балістичним загрозам. Зеленський подякував норвезьким партнерам за послідовну роботу над його посиленням.

— Другий проєкт — це FREYJA. Над ним працюємо. Ви багато про це знаєте. Ми вдячні за послідовну роботу наших норвезьких партнерів щодо посилення цього проєкту, — сказав глава держави.

Третя ініціатива торкається протиповітряної оборони та супутникового зв’язку. Подробиці щодо неї президент пообіцяв розкрити пізніше, водночас відзначивши результати співпраці з Норвегією.

Фінансова та енергетична допомога

Окремим напрямом переговорів стала фінансова підтримка України. Зеленський провів зустрічі у парламенті Норвегії.

Під час розмови представники політичних сил Норвегії та українці розглянули питання енергетичної та фінансової допомоги, а також обговорили повернення українських дітей. Зокрема, йшлося про спеціальні автобусні програми.

Президент наголосив, що одним із пріоритетів України залишається покриття фінансових потреб до завершення поточного бюджетного року.

Попри співпрацю з Європейським Союзом, наразі зберігається дефіцит фінансування обсягом 3,5 млрд євро, або близько $4,1 млрд.

Це питання українська сторона обговорила із норвезькими колегами. Переговори щодо можливої додаткової допомоги тривають.

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