Кабінет міністрів України планує до кінця тижня ухвалити оновлені правила бронювання військовозобов’язаних працівників.

Про це повідомив заступник комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський за підсумками засідання, на якому виступив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко.

Нові правила бронювання: що планує змінити Кабмін

За словами Дмитра Кисилевського, уряд розраховує ухвалити постанову про оновлення системи бронювання до кінця поточного тижня.

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Станом на 22 жовтня з проєкту документа вже вилучили положення, яке передбачало не враховувати працівників із чинною відстрочкою від мобілізації під час розрахунку квоти бронювання.

Водночас остаточного рішення щодо перегляду квот для окремих секторів економіки ще немає. Відповідне питання залишається предметом обговорення.

У Міністерстві економіки та довкілля також не очікують суттєвих змін критеріїв, на підставі яких відомство здійснює бронювання працівників.

Остаточний зміст нових правил стане відомим після ухвалення та оприлюднення урядової постанови.

У проєкті постанови залишається положення про створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного стану.

Це буде дорадчий орган при Кабінеті міністрів України.

За інформацією Кисилевського, центр перевірятиме обґрунтованість критеріїв, за якими центральні органи виконавчої влади та місцеві адміністрації визначають підприємства критично важливими й здійснюють бронювання їхніх працівників.

За результатами перевірок він зможе рекомендувати переглянути окремі критерії бронювання або статус критичності підприємств.

Водночас Координаційний центр не матиме повноважень самостійно скасовувати критичність підприємств чи змінювати критерії бронювання.

Остаточні рішення залишатимуться за відповідними центральними органами виконавчої влади та місцевими адміністраціями.

Нагадаємо, що 13 жовтня Кабмін розглянув зміни до постанови №76 про бронювання військовозобов’язаних. Серед пропозицій було скорочення квот для оборонних та енергетичних підприємств зі 100% до 85%, а для окремих комунальних підприємств — із 75% до 60%. Після критики з боку бізнесу та депутатів документ відправили на доопрацювання.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький пояснював необхідність перегляду правил стрімким зростанням кількості заброньованих працівників і ризиками зловживань. За його словами, статус критично важливого підприємства має залежати насамперед від внеску в обороноздатність та життєзабезпечення держави.

Водночас 16 жовтня Корецький запевнив, що радикальних змін для підприємств оборонної промисловості та енергетики не буде.

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