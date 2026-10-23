У суботу, 24 жовтня, у частині областей України будуть застосовані заходи з обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго 23 жовтня.

Графіки відключення світла: що відомо

З 06:00 до 23:59 будуть застосовані графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1 до 2 черг.

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В Укренерго зазначили, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти України.

– Унаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні, – наголошують в енергетичній компанії.

Нагадаємо, вночі та вранці 23 жовтня росіяни здійснювали дронові атаки на енергооб’єкти у кількох областях України.

Унаслідок цього станом на ранок були зафіксовані нові знеструмлення у Житомирській, Донецькій, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій, Харківській та Рівненській областях.

Сьогодні об 11:20 Укренерго повідомило про запровадження аварійних відключень електроенергії в окремих областях через зумовлену наслідками обстрілів РФ складну ситуацію в енергосистемі.

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