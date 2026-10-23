На кінець минулої доби на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Ворог завдав трьох ракетних та 48 авіаційних ударів, скинув 167 керованих авіабомб. Крім того, окупанти залучили для ураження 5983 дрони-камікадзе та здійснили 2151 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 23 жовтня 2026

Втрати ворога на 23 жовтня

особовий склад – близько 1 574 620 (+1 830) осіб,

танків – 12 439,

бойових броньованих машин – 25 597 (+3),

артилерійських систем – 51 501 (+54),

РСЗВ – 2 230 (+1),

засобів ППО – 1 720 (+1),

літаків – 449,

гелікоптерів – 356,

наземних робототехнічних комплексів – 3 003 (+6),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 577 209 (+2 067),

крилатих ракет – 5 138,

кораблів та катерів – 35,

підводних човнів – 2,

автомобільної техніки та автоцистерн – 166 088 (+447),

спеціальної техніки – 4 851 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 703-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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