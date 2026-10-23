На кінець минулої доби на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Ворог завдав трьох ракетних та 48 авіаційних ударів, скинув 167 керованих авіабомб. Крім того, окупанти залучили для ураження 5983 дрони-камікадзе та здійснили 2151 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 23 жовтня 2026

Втрати ворога на 23 жовтня

  • особовий склад – близько 1 574 620 (+1 830) осіб,
  • танків – 12 439,
  • бойових броньованих машин – 25 597 (+3),
  • артилерійських систем – 51 501 (+54),
  • РСЗВ – 2 230 (+1),
  • засобів ППО – 1 720 (+1),
  • літаків – 449,
  • гелікоптерів – 356,
  • наземних робототехнічних комплексів – 3 003 (+6),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 577 209 (+2 067),
  • крилатих ракет – 5 138,
  • кораблів та катерів – 35,
  • підводних човнів – 2,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 166 088 (+447),
  • спеціальної техніки – 4 851 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 703-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

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