Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 23 жовтня 2026 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Ворог завдав трьох ракетних та 48 авіаційних ударів, скинув 167 керованих авіабомб. Крім того, окупанти залучили для ураження 5983 дрони-камікадзе та здійснили 2151 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 23 жовтня 2026
Втрати ворога на 23 жовтня
- особовий склад – близько 1 574 620 (+1 830) осіб,
- танків – 12 439,
- бойових броньованих машин – 25 597 (+3),
- артилерійських систем – 51 501 (+54),
- РСЗВ – 2 230 (+1),
- засобів ППО – 1 720 (+1),
- літаків – 449,
- гелікоптерів – 356,
- наземних робототехнічних комплексів – 3 003 (+6),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 577 209 (+2 067),
- крилатих ракет – 5 138,
- кораблів та катерів – 35,
- підводних човнів – 2,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 166 088 (+447),
- спеціальної техніки – 4 851 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 703-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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