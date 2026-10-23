Обмеження швидкості терміналів супутникового зв’язку Starlink та їх військової версії Starshield продовжують діяти для України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час онлайн-виступу у Hudson Institute.

Обмеження StarLink досі діють для України

– Обмеження швидкості для Starlink і Starshield досі діють. Швидкість не відновили, – наголосив глава держави.

Він уточнив, що йдеться про обмеження “максимум 161 кілометр на годину”.

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За словами Зеленського, українська сторона перевіряла роботу Starlink уночі, рано вранці та вдень на різних напрямках фронту, і обмеження не було знято. Тому Київ очікує на рішення адміністрації США та компанії SpaceX щодо скасування обмежень швидкості.

– У мене була хороша розмова з держсекретарем Марко Рубіо, і він сказав, що повернеться до цього питання протягом 48–72 годин. Сподіваюся, це станеться за один-два дні, а не пізніше, – заявив Зеленський.

За словами президента, попри все це, Україна продовжує досить успішні операції на фронті та тримає оборону.

Водночас Зеленський визнав, що обмеження швидкості терміналів Starlink і Starshield створює труднощі для України.

Президент також повідомив, що Україна досі чекає на перехоплювачі до систем Patriot, про які раніше домовлялася. І це створює справжню проблему, адже росіяни майже щодня атакують нашу державу балістикою.

– Постачання ракет-перехоплювачів для захисту від російських балістичних ракет досі затримується, – заявив Зеленський.

Днями стало відомо, що США затримують постачання оплачених Україною ракет до Patriot. За словами Володимира Зеленського, Україна отримує лише 12 ракет до цих систем ППО на місяць, що приблизно вчетверо менше, ніж за президентства Джо Байдена.

Що відомо про обмеження Starlink та що каже Трамп

У ніч на 14 жовтня українські військові почали фіксувати обмеження швидкості терміналів Starshield (військової версії Starlink). Термінали втрачали зв’язок під час руху на швидкості понад встановлений ліміт, який становив до 161 км/год.

Це ускладнило для військових виконання низки завдань на фронті, зокрема із застосуванням ударних БпЛА. Міноборони України проводило консультації зі США, компанією SpaceX і партнерами по НАТО, щоб зняти обмеження.

Володимир Зеленський повідомляв, що Україна застосовує Starlink для перехоплення реактивних Шахедів. А зниження швидкості терміналів завадило збивати частину російських дронів.

22 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що засновник SpaceX Ілон Маск нібито відновив доступ України до Starlink.

23 жовтня журналісти запитали Трампа, що він думає з приводу заяви Зеленського, що швидкість Starlink досі не відновилася.

– Я про це не чув, але розберуся, – заявив Трамп.

Reporter: Zelensky says Starlink is still not working for Ukraine. Trump: I haven’t heard that, but I will look at it. https://t.co/W26wiQcLyy — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

Крім того, американський лідер повідомив, що ще не розмовляв з Ілоном Маском.

– Можливо, доведеться, але поки що ні. Я чув, що проблему вирішили, але якщо ні – я з ним поговорю, – запевнив Трамп.

Джерело : Укрінформ

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