Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Втрати ворога на 23 жовтня: знищено 1830 окупантів, 54 артсистеми та 2067 БпЛА
Втрати ворога на 23 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 830 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 703-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,574 млн.
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Втрати ворога на 23 жовтня 2026 року
- особового складу — близько 1 574 620 (+1 830);
- танків — 12 439;
- бойових броньованих машин — 25 597 (+3);
- артилерійських систем — 51 501 (+54);
- реактивних систем залпового вогню — 2 230 (+1);
- засобів протиповітряної оборони — 1 720 (+1);
- літаків — 449;
- гелікоптерів — 356;
- наземних робототехнічних комплексів — 3 003 (+6);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 577 209 (+2 067);
- крилатих ракет — 5 138;
- кораблів та катерів — 35;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 166 088 (+447);
- спеціальної техніки — 4 851 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 703-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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