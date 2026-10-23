Втрати ворога на 23 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 830 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 703-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,574 млн.

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Втрати ворога на 23 жовтня 2026 року

  • особового складу — близько 1 574 620 (+1 830);
  • танків — 12 439;
  • бойових броньованих машин — 25 597 (+3);
  • артилерійських систем — 51 501 (+54);
  • реактивних систем залпового вогню — 2 230 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони — 1 720 (+1);
  • літаків — 449;
  • гелікоптерів — 356;
  • наземних робототехнічних комплексів — 3 003 (+6);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 577 209 (+2 067);
  • крилатих ракет — 5 138;
  • кораблів та катерів — 35;
  • підводних човнів — 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 166 088 (+447);
  • спеціальної техніки — 4 851 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 703-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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втрати РФ ворога

Джерело: Генштаб ЗСУ

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