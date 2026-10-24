В Україні протягом вихідних та на початку наступного тижня синоптична ситуація складатиметься по-різному. Так, у суботу та неділю атмосферний фронт принесе у нашу країну дощі, а температурний фон буде досить одноманітним.

Ближче до середини тижня буде більше прояснень, а дощі з деяких територій відступлять. Водночас 1 листопада в Україні, крім заходу, опади повернуться і зберігатиметься більш осінній характер погоди.

Загалом протягом тижня температура повітря буде на 3–7 градусів вищою за кліматичну норму для цього періоду.

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Більш детально про прогноз погоди в Україні на 10 днів ексклюзивно для Фактів ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Погода на вихідні 24 та 25 жовтня

В Україні у суботу, 24 жовтня, буде хмарно з проясненнями. У Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пройдуть помірні дощі, вночі і в Київській, Херсонській областях та в Криму місцями невеликі дощі.

На решті території опадів не очікується.

В західних областях вночі та вранці місцями прогнозується туман. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, в західних областях вночі 2-7° тепла (на високогір’ї Карпат близько 0°). Вдень в Україні буде 12-17° тепла.

У неділю, 25 жовтня, буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в Рівненській, Хмельницький, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пройде дощ.

У західних областях вночі та вранці буде туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, в західних областях 2-7° тепла; вдень 12-17°.

Прогноз погоди на 26-28 жовтня

У понеділок, 26 жовтня, атмосферний тиск поступово підвищуватиметься, а прояснень стане більше, зазначає синоптикиня. За її словами, через зменшення хмарності приземний шар повітря вночі охолоджуватиметься швидше. Крім того, із заходу надходитиме дещо прохолодніша повітряна маса.

Тож в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних, вдень і в більшості північних, Вінницькій та Одеській областях пройдуть невеликі дощі. На решті території – без опадів.

Вітер південно-східний, на заході країни – західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, в Карпатах та на сході країни 2-7° тепла; вдень 12-17°, в Карпатах близько 10°.

У вівторок, 27 жовтня, буде хмарно з проясненнями. У більшості центральних, вночі і північних областей пройдуть дощі. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на південному сході країни 5-10°; вдень 10-15°.

– Приблизно такий самий температурний режим збережеться і 28 жовтня, – додає Наталія Птуха.

У середу, 28 жовтня, буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на сході та південному сході країни пройдуть дощі.

Вітер північно-східний, на заході країни – південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на півдні країни 5-10°; вдень 10-15°.

Консультативний прогноз на 29 жовтня – 1 листопада

29 жовтня без опадів, лише на південному сході країни дощ.

30-31 жовтня на Лівобережжі та у південній частині, 1 листопада в Україні, крім заходу, очікуються дощі.

Температура вночі 1-7° тепла, вдень 8-14°.

Таким чином, у найближчі 10 днів погода в Україні поступово змінюватиметься. На вихідних і на початку наступного тижня ще зберігатиметься досить комфортна температура, хоча періодично йтимуть дощі.

Із середини наступного тижня прояснень стане більше, проте ночі будуть прохолоднішими. Починаючи з 27 жовтня, поступово знижуватиметься і денна температура. А наприкінці жовтня та в перші дні листопада похолодання стане більш відчутним.

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