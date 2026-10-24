У неділю, 25 жовтня, заходи з обмеження постачання електроенергії будуть застосовуватися у частині областей України.

Про це повідомляє Укренрего.

Графіки відключення світла 25 жовтня: що відомо

– Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти, – йдеться у повідомленні.

Графіки обмеження потужності для промисловості будуть застосовані з 06:00 до 23:59.

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Графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1 до 2 черг будуть введені з 07:00 до 23:59.

Унаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. В Укренрего радять стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що Київ увів в експлуатацію близько 85 МВт генеруючих потужностей і забезпечив резервним живленням критичну інфраструктуру.

Це сприятиме проходженню осінньо-зимового періоду 2026–2027 років в умовах російських атак.

Західні регіони України, за його словами, підготувалися до зимового сезону значно гірше. Це пов’язано з внутрішнім відчуттям безпеки та переконанням, що в цих областях ситуація спокійніша.

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