Загалом від початку минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень.

Противник завдав 67 авіаційних ударів, скинув 230 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6 743 дрони-камікадзе та здійснив 2 098 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 704-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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