Нічна атака на Україну 24 жовтня: РФ запустила 126 дронів, 61 із них – реактивний
У ніч проти 24 жовтня Росія атакувала Україну безпілотниками різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 24 жовтня: чим атакувала РФ
У ніч на 24 жовтня, починаючи з 18:00 23 жовтня, російські війська атакували Україну 126 безпілотниками.
Під час атаки противник застосував:
- ударні БпЛА типу Shahed, серед яких 61 був реактивним;
- безпілотники S8000 Бандероль/Дань-Т;
- дрони типу Гербера;
- дрони-імітатори типу Пародія.
Безпілотники запускали з районів Шаталово, Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або подавила 101 ворожий БпЛА типу Shahed, S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера та дронів інших типів.
Серед знешкоджених цілей — 50 реактивних Shahed.
Водночас влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 14 локаціях. Ще на п’яти локаціях впали уламки збитих цілей.
Станом на 08:00 атака тривала — у повітряному просторі України залишалися близько восьми ударних безпілотників. Сили оборони продовжували бойову роботу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 704-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.