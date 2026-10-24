У ніч проти 24 жовтня Росія атакувала Україну безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 24 жовтня: чим атакувала РФ

У ніч на 24 жовтня, починаючи з 18:00 23 жовтня, російські війська атакували Україну 126 безпілотниками.

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Під час атаки противник застосував:

ударні БпЛА типу Shahed

безпілотники S8000 Бандероль

дрони типу Гербера;

дрони-імітатори типу Пародія.

Безпілотники запускали з районів Шаталово, Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або подавила 101 ворожий БпЛА типу Shahed, S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера та дронів інших типів.

Серед знешкоджених цілей — 50 реактивних Shahed.

Водночас влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 14 локаціях. Ще на п’яти локаціях впали уламки збитих цілей.

Станом на 08:00 атака тривала — у повітряному просторі України залишалися близько восьми ударних безпілотників. Сили оборони продовжували бойову роботу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 704-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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