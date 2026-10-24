Адміністрація президента США Дональда Трампа може піти на нове пом’якшення санкцій проти Росії після домовленості щодо постачання російського дизельного пального.

Про це повідомляє The Kyiv Independent із посиланням на українських посадовців та представника розвідки.

Трамп може послабити санкції проти Росії: що відомо

За інформацією видання, адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість запропонувати Москві додаткові економічні поступки, сподіваючись таким чином переконати Росію припинити війну проти України.

Зараз дивляться

Українські посадовці побоюються, що наступним кроком Вашингтона може стати угода, яка полегшить експорт російських добрив.

Водночас сама галузь виробництва добрив безпосередньо не перебуває під американськими санкціями. США не запроваджували загальної заборони на імпорт російських добрив.

Однак, як пояснив виданню високопоставлений український посадовець, потенційні поступки можуть стосуватися компаній, банків, суден та фізичних осіб, які забезпечують роботу цієї галузі.

Таким чином, можливе пом’якшення санкцій може торкнутися не самих добрив, а фінансових і логістичних механізмів їхнього експорту.

Як зазначає Kyiv Independent, Москва давно вимагає усунення перешкод для експорту російської сільськогосподарської продукції.

Російська влада стверджує, що банківські, страхові та транспортні обмеження ускладнюють постачання її продукції на міжнародні ринки.

Це питання Росія порушувала ще у 2022 році під час переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи.

Водночас західні країни наголошували, що російські харчові продукти та добрива не перебувають під прямими санкціями.

Представник української розвідки розповів виданню, що Москва протягом багатьох років намагалася домогтися поступок саме в цій сфері.

— Історія з добривами досить давня, і росіяни намагалися її проштовхнути вже давно. Вони завжди лобіювали це питання в контактах з американцями та європейцями, — зазначив співрозмовник видання.

За його словами, відсутність прогресу в питанні добрив була однією з причин виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Раніше Дональд Трамп повідомив про домовленість із Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки.

За словами президента США, Росія мала негайно поставити понад 300 тис. тонн дизелю, ще 500 тис. тонн протягом листопада та 1 млн тонн після цього.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.