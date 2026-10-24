Відновлено роботу Starlink і Starshield на швидкості, яка була до запровадження обмежень. Це важливо для відновлення фронтової логістики та захисту від реактивних БпЛА.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у суботу, 24 жовтня.

Starlink і Starshield відновили роботу

– Найголовніше за сьогодні: відновили роботу Starlink і Starshield на швидкості, яка була до всіх цих обмежень. Зараз швидкість – як потрібно нам, – зазначив глава держави.

За його словами, відновлення роботи супутникових систем зв’язку почалося вночі, вранці швидкість стала достатньою для їх використання.

Зараз дивляться

Зеленський додав, що відновлення нормальної роботи Starlink і Starshield має важливе значення для фронтової логістики та захисту України від реактивних Шахедів.

Президент подякував американським партнерам, конгресменам, сенаторам, Державному департаменту США, медіа та президенту США за допомогу у врегулюванні проблеми.

Постачання перехоплювачів для ППО та дипломатія

Володимир Зеленський повідомив, що Україна продовжує переговори з партнерами щодо відновлення інших напрямів співпраці зі США.

Одним із ключових питань залишається постачання засобів протиповітряної оборони для протидії російській балістиці.

– Дуже важливо, щоб було поновлене постачання перехоплювачів для ППО – перехоплювачів проти російської балістики, – наголосив президент.

За його словами, Україна досі очікує на кілька пакетів допомоги від США та європейських партнерів, щодо яких уже ухвалені політичні рішення.

Президент повідомив про підготовку зустрічей у Європі з представниками президента США та європейськими партнерами. Він зазначив, що Україна розраховує на продовження дипломатичного процесу наступного тижня.

– Європа має бути в дипломатії. Україна завжди залучає Європу, і на наступному тижні ми розраховуємо, що дипломатія продовжиться, – заявив Зеленський.

Гуманітарна операція в Олешках

Володимир Зеленський розповів про домовленість щодо розблокування доступу до Олешок на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Ситуація в місті, за його словами, залишається вкрай важкою, оскільки росіяни замінували дороги.

– Ми сподіваємось, що вдасться провести цю гуманітарну операцію – розблокувати Олешки, дати доступ, щоб завезти їжу, завезти медикаменти і щоб люди могли вийти із цієї зони бойових дій, – зауважив глава держави.

Він додав, що Україна домовлялась про це певний час на різних рівнях і сподівається, що зараз спрацює американське посередництво.

Підготовка до зими та удари по Росії

Президент розповів про проведені зустрічі щодо ситуації в областях і Києві. Серед обговорених питань – управлінські рішення у столиці, реалізація плану стійкості, підготовка до зими та захист населення й інфраструктури.

За словами Зеленського, зміни також очікуються у деяких регіонах.

Володимир Зеленський подякував українським військовим за влучність і заявив про результативність далекобійних ударів по російських виробництвах, які працюють на ВПК РФ.

– Знов спрацювала наша українська далекобійність: санкції ми застосували проти російських виробництв, які працюють на війну, це цілком справедлива наша відповідь на те, що Росія робить проти України, – написав президент.

Він наголосив, що Росія має завершити війну проти України, альтернативи миру не повинно бути.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.