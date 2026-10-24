Starlink і Starshield працюють на потрібній швидкості: деталі від Зеленського
- Володимир Зеленський заявив, що Starlink і Starshield відновили роботу на швидкості, яка була до запровадження обмежень.
- Україна очікує на постачання перехоплювачів для ППО від США та європейських партнерів і готує нові дипломатичні зустрічі.
- Президент повідомив про домовленість щодо гуманітарної операції в Олешках для постачання їжі й медикаментів та евакуації людей.
Відновлено роботу Starlink і Starshield на швидкості, яка була до запровадження обмежень. Це важливо для відновлення фронтової логістики та захисту від реактивних БпЛА.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у суботу, 24 жовтня.
Starlink і Starshield відновили роботу
– Найголовніше за сьогодні: відновили роботу Starlink і Starshield на швидкості, яка була до всіх цих обмежень. Зараз швидкість – як потрібно нам, – зазначив глава держави.
За його словами, відновлення роботи супутникових систем зв’язку почалося вночі, вранці швидкість стала достатньою для їх використання.
Зеленський додав, що відновлення нормальної роботи Starlink і Starshield має важливе значення для фронтової логістики та захисту України від реактивних Шахедів.
Президент подякував американським партнерам, конгресменам, сенаторам, Державному департаменту США, медіа та президенту США за допомогу у врегулюванні проблеми.
Постачання перехоплювачів для ППО та дипломатія
Володимир Зеленський повідомив, що Україна продовжує переговори з партнерами щодо відновлення інших напрямів співпраці зі США.
Одним із ключових питань залишається постачання засобів протиповітряної оборони для протидії російській балістиці.
– Дуже важливо, щоб було поновлене постачання перехоплювачів для ППО – перехоплювачів проти російської балістики, – наголосив президент.
За його словами, Україна досі очікує на кілька пакетів допомоги від США та європейських партнерів, щодо яких уже ухвалені політичні рішення.
Президент повідомив про підготовку зустрічей у Європі з представниками президента США та європейськими партнерами. Він зазначив, що Україна розраховує на продовження дипломатичного процесу наступного тижня.
– Європа має бути в дипломатії. Україна завжди залучає Європу, і на наступному тижні ми розраховуємо, що дипломатія продовжиться, – заявив Зеленський.
Гуманітарна операція в Олешках
Володимир Зеленський розповів про домовленість щодо розблокування доступу до Олешок на тимчасово окупованій частині Херсонської області.
Ситуація в місті, за його словами, залишається вкрай важкою, оскільки росіяни замінували дороги.
– Ми сподіваємось, що вдасться провести цю гуманітарну операцію – розблокувати Олешки, дати доступ, щоб завезти їжу, завезти медикаменти і щоб люди могли вийти із цієї зони бойових дій, – зауважив глава держави.
Він додав, що Україна домовлялась про це певний час на різних рівнях і сподівається, що зараз спрацює американське посередництво.
Підготовка до зими та удари по Росії
Президент розповів про проведені зустрічі щодо ситуації в областях і Києві. Серед обговорених питань – управлінські рішення у столиці, реалізація плану стійкості, підготовка до зими та захист населення й інфраструктури.
За словами Зеленського, зміни також очікуються у деяких регіонах.
Володимир Зеленський подякував українським військовим за влучність і заявив про результативність далекобійних ударів по російських виробництвах, які працюють на ВПК РФ.
– Знов спрацювала наша українська далекобійність: санкції ми застосували проти російських виробництв, які працюють на війну, це цілком справедлива наша відповідь на те, що Росія робить проти України, – написав президент.
Він наголосив, що Росія має завершити війну проти України, альтернативи миру не повинно бути.