Станом на 24 жовтня швидкість роботи супутникового зв’язку Starlink в Україні відновили.

Про це заявив міністр оборони України Євген Хмара у коментарі журналістам.

Обмеження Starlink в Україні зняли: що відомо

Хмара підтвердив, що швидкість роботи супутникового зв’язку Starlink в Україні відновили.

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За його словами, міністерство оборони фіксує стабільну роботу терміналів на швидкості руху понад 400 км/год.

Раніше для України діяли обмеження, які не дозволяли використовувати Starlink на швидкості руху понад 161 км/год.

За словами міністра, результату вдалося досягти завдяки прямому діалогу та наполегливій позиції української сторони.

— Це черговий приклад, коли прямий діалог і наполеглива позиція президента України на найвищому рівні дає результати. І цей результат передусім важливий для нашого фронту, для військових, роботи безпілотників, логістики та зв’язку, — заявив він.

Хмара наголосив, що відновлення швидкості Starlink насамперед важливе для роботи Сил оборони України.

Раніше стало відомо, що сенатори США від обох партій пригрозили Дональду Трампу блокуванням кадрових призначень через обмеження Starlink в Україні.

За інформацією The New York Times, законодавці вимагали від адміністрації президента США забезпечити відновлення нормальної роботи супутникового зв’язку для українських військових.

У разі невиконання цієї вимоги вони допускали блокування кандидатур Трампа на державні посади.

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