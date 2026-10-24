Президент Володимир Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти російських компаній і громадян, причетних до виготовлення балістичних ракет і постачання комплектувальних для військово-промислового комплексу РФ.

Про це повідомив Офіс президента в суботу, 24 вересня.

Санкції проти виробників балістичних ракет РФ: що відомо

Санкційні заходи спрямовані проти виробників і постачальників сировини, обладнання та електроніки, необхідних для виготовлення ракет, безпілотників, військової авіації й бронетехніки.

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Перший санкційний пакет передбачає обмеження щодо 51 фізичної та 44 юридичних осіб, пов’язаних із виробництвом балістичних ракет. Йдеться, серед іншого, про ракети Іскандер, Калібр, Х-101 і Кинджал.

До переліку потрапили підприємства, які постачають сировину для оборонної промисловості, розробляють оптичні та електронні прилади, виробляють обладнання для ракетних комплексів і долучаються до модернізації військової техніки.

До другого санкційного пакету увійшли 32 громадян РФ та 35 російських компаній. Ці особи й підприємства забезпечують оборонний сектор ворога промисловим обладнанням, інструментами, електронними компонентами та сировиною.

До санкційного списку внесли такі російські компанії:

Гагарінг – постачає обладнання зв’язку й управління для FPV-дронів;

Вірджин-ЕК – постачає іноземні електронні компоненти;

верстатобудівне об’єднання Прессмаш – забезпечує металообробним обладнанням підприємства, які виробляють ракети Х-101, Х-59 і безпілотники Оріон.

Санкції поширилися й на підприємства російської промислової групи РУСАЛ. Їхню продукцію використовують під час виробництва військової авіації, бронетехніки, ракет і безпілотників.

У період із квітня 2024 року до березня 2025-го дві компанії групи імпортували до Росії оксид алюмінію на суму майже 150 млн рублів. Цю сировину використовували для виготовлення військової продукції.

Нагадаємо, 3 серпня Володимир Зеленський запровадив санкції проти 23 компаній і 20 пов’язаних із ними фізичних осіб.

Вони працюють на російський військово-промисловий комплекс, виготовляють і постачають обладнання та компоненти для ВПК РФ, обходячи санкційні обмеження.

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