Україна запровадила санкції проти виробників Іскандерів, Кинджалів і Калібрів
- Володимир Зеленський запровадив санкції проти російських компаній і громадян, причетних до виробництва ракет і постачання комплектувальних для ВПК РФ.
- Перший санкційний пакет охоплює 51 фізичну та 44 юридичні особи, другий — 32 фізичні та 35 юридичних осіб із РФ.
Президент Володимир Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти російських компаній і громадян, причетних до виготовлення балістичних ракет і постачання комплектувальних для військово-промислового комплексу РФ.
Про це повідомив Офіс президента в суботу, 24 вересня.
Санкції проти виробників балістичних ракет РФ: що відомо
Санкційні заходи спрямовані проти виробників і постачальників сировини, обладнання та електроніки, необхідних для виготовлення ракет, безпілотників, військової авіації й бронетехніки.
Перший санкційний пакет передбачає обмеження щодо 51 фізичної та 44 юридичних осіб, пов’язаних із виробництвом балістичних ракет. Йдеться, серед іншого, про ракети Іскандер, Калібр, Х-101 і Кинджал.
До переліку потрапили підприємства, які постачають сировину для оборонної промисловості, розробляють оптичні та електронні прилади, виробляють обладнання для ракетних комплексів і долучаються до модернізації військової техніки.
До другого санкційного пакету увійшли 32 громадян РФ та 35 російських компаній. Ці особи й підприємства забезпечують оборонний сектор ворога промисловим обладнанням, інструментами, електронними компонентами та сировиною.
До санкційного списку внесли такі російські компанії:
- Гагарінг – постачає обладнання зв’язку й управління для FPV-дронів;
- Вірджин-ЕК – постачає іноземні електронні компоненти;
- верстатобудівне об’єднання Прессмаш – забезпечує металообробним обладнанням підприємства, які виробляють ракети Х-101, Х-59 і безпілотники Оріон.
Санкції поширилися й на підприємства російської промислової групи РУСАЛ. Їхню продукцію використовують під час виробництва військової авіації, бронетехніки, ракет і безпілотників.
У період із квітня 2024 року до березня 2025-го дві компанії групи імпортували до Росії оксид алюмінію на суму майже 150 млн рублів. Цю сировину використовували для виготовлення військової продукції.
Нагадаємо, 3 серпня Володимир Зеленський запровадив санкції проти 23 компаній і 20 пов’язаних із ними фізичних осіб.
Вони працюють на російський військово-промисловий комплекс, виготовляють і постачають обладнання та компоненти для ВПК РФ, обходячи санкційні обмеження.