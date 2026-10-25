Аварійне відключення електроенергії в Києві: в яких районах немає світла
Сьогодні, 25 жовтня, у Києві через технологічну аварію частково знеструмлено три райони міста.
Електропостачання тимчасово відсутнє у частині Голосіївського, Солом’янського та Шевченківського районів.
Про це повідомляє ДТЕК.
Аварійне відключення електроенергії у Києві 25 жовтня 2026
Фахівці аварійних бригад вже розпочали відновлювальні роботи, аби оперативно повернути електроенергію в три райони Києва.
— Через аварію у частині Голосіївського, Солом’янського і Шевченківського районів відсутнє електропостачання. Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше покращити ситуацію і повернути світло, — йдеться у повідомленні ДТЕК.
Містянам рекомендують за потреби вимкнути з розеток потужні електроприлади, аби запобігти стрибанню напруги під час відновлення подачі струму.
Точний час завершення ремонтних робіт буде повідомлено додатково.