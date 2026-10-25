Сьогодні, 25 жовтня, у Києві через технологічну аварію частково знеструмлено три райони міста.

Електропостачання тимчасово відсутнє у частині Голосіївського, Солом’янського та Шевченківського районів.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Аварійне відключення електроенергії у Києві 25 жовтня 2026

Фахівці аварійних бригад вже розпочали відновлювальні роботи, аби оперативно повернути електроенергію в три райони Києва.

— Через аварію у частині Голосіївського, Солом’янського і Шевченківського районів відсутнє електропостачання. Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше покращити ситуацію і повернути світло, — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Містянам рекомендують за потреби вимкнути з розеток потужні електроприлади, аби запобігти стрибанню напруги під час відновлення подачі струму.

Точний час завершення ремонтних робіт буде повідомлено додатково.

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