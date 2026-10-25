Протягом минулої доби зафіксовано 117 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 52 авіаційні удари, під час яких скинув 173 керовані авіабомби.

Крім того, ворог застосував 6000 дронів-камікадзе та здійснив 1899 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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Карта бойових дій в Україні на 25 жовтня 2026

Ситуація в Україні на 25 жовтня 2026

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали двох авіаударів, застосували шість КАБ, здійснили 42 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Тернова, Охрімівка та Бочкове. Дві з цих атак досі тривають.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки.

П’ять спроб загарбників просунутися відбили на Лиманському напрямку у районі Зарічного та в бік Ставків, Діброви.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили три спроби загарбників йти вперед у районі населеного пункту Крива Лука.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів у районі населеного пункту Костянтинівка. Дві штурмові дії противника тривають.

Чотирнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Софіївка, Вільне, Новий Донбас, Добропілля, Василівка, Красноподілля, Сергіївка та Молодецьке.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік населеного пункту Запорізьке.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих атак у районі Добропілля та у бік населених пунктів Верхня Терса, Копані, Гуляйпільське, Єгорівка.

На Оріхівському напрямку окупанти провели одну спробу покращити своє становище, атакуючи в бік Новояковлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося.

Втрати ворога на 25 жовтня 2026 року

особового складу — близько 1 578 450 (+1 850) осіб;

танків — 12 447 (+3);

бойових броньованих машин — 25 605 (+5);

артилерійських систем — 51 614 (+49);

реактивних систем залпового вогню — 2 237 (+5);

засобів протиповітряної оборони — 1 725 (+3);

літаків — 449;

гелікоптерів — 356;

наземних робототехнічних комплексів — 3 017 (+6);

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 580 802 (+1 738);

крилатих ракет — 5 138;

кораблів та катерів — 35;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 166 918 (+417);

спеціальної техніки — 4 856 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 705-ту добу.



На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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