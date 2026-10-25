У ніч проти 25 жовтня Росія атакувала Україну безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 25 жовтня: чим атакувала РФ

У ніч проти 25 жовтня, починаючи з 18:00 24 жовтня, російські війська атакували Україну 153 безпілотниками.

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Під час нічної атаки на Україну противник застосував:

ударні БпЛА типу Shahed,

безпілотники S8000 Бандероль/Дань-Т;

дрони типу Гербера;

дрони-імітатори типу Пародія.

Безпілотники запускали з районів Брянська, Орла, Курська, Міллерова у РФ, також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/приглушено 119 ворожих БпЛА типу Shahed (64 із них — реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Водночас влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 15 локаціях. Ще на дев’ятьох локаціях впали уламки збитих цілей.

Наразі атака на Україну триває — у повітряному просторі України залишаються близько дев’яти ударних безпілотників. Сили оборони продовжують бойову роботу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 705-ту добу.



На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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