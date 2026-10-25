Нічна атака на Україну 25 жовтня: РФ запустила 153 дрони, 92 із них – реактивні
У ніч проти 25 жовтня Росія атакувала Україну безпілотниками різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 25 жовтня: чим атакувала РФ
У ніч проти 25 жовтня, починаючи з 18:00 24 жовтня, російські війська атакували Україну 153 безпілотниками.
Під час нічної атаки на Україну противник застосував:
- ударні БпЛА типу Shahed, серед яких 92 були реактивними;
- безпілотники S8000 Бандероль/Дань-Т;
- дрони типу Гербера;
- дрони-імітатори типу Пародія.
Безпілотники запускали з районів Брянська, Орла, Курська, Міллерова у РФ, також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/приглушено 119 ворожих БпЛА типу Shahed (64 із них — реактивні), Гербера, дронів інших типів.
Водночас влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 15 локаціях. Ще на дев’ятьох локаціях впали уламки збитих цілей.
Наразі атака на Україну триває — у повітряному просторі України залишаються близько дев’яти ударних безпілотників. Сили оборони продовжують бойову роботу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 705-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.