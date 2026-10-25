Після переговорів між Україною та США в Осло вдалося відновити роботу Starlink і безперебійне надходження розвідданих щодо російських балістичних ударів.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю Аллі Мазур у програмі ТСН Тиждень, яку транслювали в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Зеленський розповів про результати переговорів в Осло

За словами глави держави, переговори були предметними та дали конкретні результати. Зокрема, Україна знову отримує розвідувальну інформацію щодо балістичних загроз у повному обсязі.

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Зеленський уточнив, що роботу Starlink відновили в суботу о 05:20. Він наголосив, що українській стороні вдалося досягти необхідних домовленостей зі США.

– Емоційний діалог між Україною і США повернувся до роботи. Старлінк повернувся до роботи (в суботу, 24 жовтня, о 5:20 ранку). Ми маємо правильний результат. Ми вийшли з тим, що нам потрібно. Це одна із частин наших розмов в Осло, – повідомив голова держави.

Він зауважив, що о 5:20 Starlink почали працювати 420 км.

Президент пояснив, що раніше у відносинах між Києвом і Вашингтоном виникли три проблемні питання: нестача систем протиповітряної оборони, обмеження роботи Starlink та доступу до американських розвідданих.

Наразі два останні питання вдалося врегулювати. Водночас потреба України в додаткових системах ППО залишається невирішеною.

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