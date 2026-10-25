Уряд виділив 187,6 млн грн на відновлення будинків у трьох областях – Корецький
- Уряд України ухвалив нове рішення щодо фінансування відновлення житла, пошкодженого російськими атаками.
- Державну підтримку отримають мешканці кількох регіонів, де тривають роботи з ліквідації наслідків війни.
- У Кабміні пояснили, як планують використати виділені кошти та кому допоможе реалізація цих проєктів.
Уряд виділив 187,6 млн грн на відновлення 33 багатоквартирних будинків, які зазнали пошкоджень через російські атаки у Дніпропетровській, Сумській та Київській областях.
Уряд спрямував кошти на відновлення будинків у трьох областях
Як повідомив прем’єр-міністра України Сергій Корецький, кошти з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії перерахують до місцевих бюджетів.
– Уряд спрямував 187,6 млн грн на відновлення 33 багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії у Дніпропетровській, Сумській та Київській областях, – повідомив він.
Зокрема, фінансування передбачене для ремонту трьох будинків у Кривому Розі, 20 — у Сумах та ще 10 — на Київщині.
Очікується, що завдяки відновлювальним роботам понад 4 тис. мешканців зможуть повернутися до своїх осель.
Попри обмежені можливості державного бюджету, уряд продовжує фінансувати відбудову житла, пошкодженого внаслідок російської агресії.
Нагадаємо, що 3 жовтня Сергій Корецький повідомив, що Україна залучила €50 млн від БРРЄ та Уряду Італії на компенсації за знищене через агресію РФ житло.
Кошти спрямують на житлові сертифікати за програмою єВідновлення.