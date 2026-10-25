Відключення світла 26 жовтня: як діятимуть графіки у понеділок
У понеділок, 26 жовтня, у частині регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Графіки відключення світла 26 жовтня: що відомо
Як повідомляє Укренерго, погодинні графіки відключень запроваджують через наслідки масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
Зокрема, з 06:00 до 23:59 передбачено:
- графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від однієї до двох черг.
- обмеження потужності для промислових підприємств.
Водночас Укренерго повідомляє, що через можливі нові обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Українців закликають перевіряти актуальні графіки на офіційних ресурсах обленерго у своїх регіонах.
Крім того, споживачів просять ощадливо користуватися електроенергією після відновлення електропостачання за графіком.
Нагадаємо, що сьогодні, 25 жовтня, у Києві через технологічну аварію частково знеструмлено три райони міста.
Відомо, що електропостачання було тимчасово відсутнє у частині Голосіївського, Солом’янського та Шевченківського районів.