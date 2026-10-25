У понеділок, 26 жовтня, у частині регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Графіки відключення світла 26 жовтня: що відомо

Як повідомляє Укренерго, погодинні графіки відключень запроваджують через наслідки масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Зокрема, з 06:00 до 23:59 передбачено:

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графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від однієї до двох черг.

обмеження потужності для промислових підприємств.

Водночас Укренерго повідомляє, що через можливі нові обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Українців закликають перевіряти актуальні графіки на офіційних ресурсах обленерго у своїх регіонах.

Крім того, споживачів просять ощадливо користуватися електроенергією після відновлення електропостачання за графіком.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 жовтня, у Києві через технологічну аварію частково знеструмлено три райони міста.

Відомо, що електропостачання було тимчасово відсутнє у частині Голосіївського, Солом’янського та Шевченківського районів.

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