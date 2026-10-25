Спецпредставник президента США Стів Віткофф передав російському диктатору Володимиру Путіну документ, який містить американські пропозиції щодо завершення війни проти України.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю Аллі Мазур у програмі ТСН Тиждень, яку транслювали в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Віткофф передав Путіну документ: що у ньому було

За словами глави держави, документ містить низку напрацювань американської сторони. Водночас Україна має принципові позиції, від яких не готова відступати.

Зараз дивляться

Зокрема, Київ не погодиться на нейтральний статус держави або обмеження чисельності та можливостей Збройних сил України.

Зеленський не уточнив, чи відображені ці червоні лінії безпосередньо в документі, який Віткофф передав Путіну. Президент пояснив, що не може розголошувати всі подробиці через домовленості зі США.

Водночас він наголосив, що Росія не може диктувати Україні умови майбутніх гарантій безпеки.

– Отже, обмеження нашої армії і нейтральність України не обговорюється. Питання територій – це “червона лінія”, яка може обговорюватися виключно на рівні лідерів. Це для нас і була константа завжди. Але питання територій американці часто підіймають: на що ми готові обмінювати ті чи інші принципові речі, – каже голова нашої держави.

Окремим питанням залишається територіальна цілісність України. За словами Зеленського, територіальні питання можуть обговорюватися виключно на рівні лідерів держав.

– Якщо (обговорення, – Ред.) територіального питання – то на рівні лідерів. Інших питань – на рівні технічних груп. Що таке інше? Гарантії безпеки. Якщо це питання НАТО – і, безумовно, це питання зявляється в відповідних документа і в нових напрацюваннях, зявляється питання НАТО. Ми обговорюємо гарантії безпеки і хтось повинен брати на себе гарантії, що Росія не почне агресію наново, – заявив президент.

У цьому питанні Україна насамперед розраховує на підтримку Сполучених Штатів та європейських партнерів.

Водночас президент підкреслив, що переданий Віткоффом документ не є готовим мирним планом, який Росія має схвалити або відхилити.

За його словами, рішення щодо завершення війни не може ухвалювати лише Москва. Американські пропозиції є основою для подальших обговорень між усіма сторонами, зокрема з Україною.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.