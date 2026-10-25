Протягом 24 жовтня та в ніч проти 25 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по ворожих військових об’єктах як на тимчасово захоплених територіях, так і на території РФ.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Удари по військових об’єктах РФ 24–25 жовтня: що відомо

Як повідомляє Генштаб, під прицілом українських захисників опинилися ворожі радіолокаційні станції, командно-спостережні пункти та місця дислокації особового складу загарбників.

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У результаті вдало проведених операцій Сили оборони завдали ударів по ключових вузлах оборони та спостереження окупантів.

Зокрема, уражено радіолокаційні станції (РЛС) армії РФ у районах населених пунктів Гостищево та Курганне Бєлгородської області РФ.

— Ураження РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника та розширює можливості Сил оборони України застосовувати безпілотні системи на всіх рівнях, — зазначили в Генштабі.

Також Сили оборони України вдарили по пункту управління підрозділу окупантів біля Тарасівки на Запоріжжі, а також по командно-спостережному пункту (КСП) в районі Голої Пристані на Херсонщині.

Окрім цього, українські воїни завдали ефективних ударів по районах зосередження особового складу противника.

Зокрема, ураження зафіксовані у населених пунктах Миколаївка та Новоукраїнка на Донеччині, а також у районах Бердянська, Охрімівки й Тарасівки Запорізької області.

У Генштабі наголосили, що системна та точкова робота по ключових військових пріоритетах ворога триватиме й надалі — до повного припинення збройної агресії РФ проти України.

Інформацію про масштаби пошкоджень та втрати російських військ наразі уточнюють.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 705-ту добу.



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