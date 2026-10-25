ЗСУ уразили РЛС та місця скупчення окупантів на ТОТ та у РФ — Генштаб
Протягом 24 жовтня та в ніч проти 25 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по ворожих військових об’єктах як на тимчасово захоплених територіях, так і на території РФ.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Удари по військових об’єктах РФ 24–25 жовтня: що відомо
Як повідомляє Генштаб, під прицілом українських захисників опинилися ворожі радіолокаційні станції, командно-спостережні пункти та місця дислокації особового складу загарбників.
У результаті вдало проведених операцій Сили оборони завдали ударів по ключових вузлах оборони та спостереження окупантів.
Зокрема, уражено радіолокаційні станції (РЛС) армії РФ у районах населених пунктів Гостищево та Курганне Бєлгородської області РФ.
— Ураження РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника та розширює можливості Сил оборони України застосовувати безпілотні системи на всіх рівнях, — зазначили в Генштабі.
Також Сили оборони України вдарили по пункту управління підрозділу окупантів біля Тарасівки на Запоріжжі, а також по командно-спостережному пункту (КСП) в районі Голої Пристані на Херсонщині.
Окрім цього, українські воїни завдали ефективних ударів по районах зосередження особового складу противника.
Зокрема, ураження зафіксовані у населених пунктах Миколаївка та Новоукраїнка на Донеччині, а також у районах Бердянська, Охрімівки й Тарасівки Запорізької області.
У Генштабі наголосили, що системна та точкова робота по ключових військових пріоритетах ворога триватиме й надалі — до повного припинення збройної агресії РФ проти України.
Інформацію про масштаби пошкоджень та втрати російських військ наразі уточнюють.
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