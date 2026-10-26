На 10-му Українському Жіночому Конгресі відбулася офіційна презентація книги під назвою Ви|значні. Проєкт реалізовано спільно Українським Жіночим Конгресом, ПриватБанком та медіаплатформою The Ukrainians Media.

Про це повідомляє Український Жіночий Конгрес.

Про що книга Ви|значні

Видання зібрало 22 листи відомих українок, адресовані наступному поколінню жінок-лідерок. У цих посланнях авторки відверто діляться власними історіями про лідерство, сміливість, життєвий вибір, подолання складних викликів та помилок.

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Головна мета книги — передати унікальний досвід жінок, які вже пройшли свій шлях, а також надихнути молодь на розкриття власного потенціалу.

Співзасновниця і директорка Українського Жіночого Конгресу Світлана Войцеховська наголосила на важливості збереження історій жінок, які змінювали Україну в минулому та продовжують це робити сьогодні.

— Мені дуже хочеться, щоб ми знали ці імена. Щоб наші доньки та онуки розуміли: українські жінки завжди були сильними, освіченими, сміливими. Адже кожній дівчинці важливо колись почути від старшої жінки: ти можеш, у тебе вийде, не бійся обирати власний шлях, — зазначила Світлана Войцеховська.

Вона додала, що важливо не лише говорити про здобутки, а й передавати цей досвід далі — підтримувати молодих жінок у складних рішеннях та допомагати їм вірити у власні сили.

Вплив на майбутнє та підтримка книговидання

Керівниця з комунікацій та зв’язків з громадськістю ПриватБанку Олеся Жулинська стверджує, що головна цінність проєкту — його здатність формувати майбутнє країни через натхненні історії.

— Я щаслива, що цього року ми говоримо не лише про минуле через цю книжку, а й про майбутнє — через історії жінок, які в ній описані. Ці історії точно змінять майбутнє. І кожна з вас його змінює. Зараз книговидання переживає дуже складні часи. Нам не вдалося надрукувати всі примірники, які ми планували. Але ми дуже хочемо продовжувати цю справу: друкувати книжки, приїжджати до університетів, розповідати ці історії, ділитися ними та нагадувати про те, наскільки вони важливі, — сказала Олеся Жулинська.

Партнери прагнуть знайомити з історіями видатних українок якомога ширшу аудиторію та продовжувати розвиток цієї ініціативи у навчальних закладах.

Торік під час Українського Жіночого Конгресу презентували наукову монографію Жіночі історії лідерства в Україні. Вона присвячена дослідному внеску українських жінок-лідерок XIX–XX століть у розвиток держави та громадського життя.

Тоді Світлана Войцеховська охарактеризувала проєкт як спробу повернути жінкам належне місце в історичному наративі України.

Фото: Український Жіночий Конгрес

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