Завтра, 27 жовтня, у частині областей України будуть вимушено застосовуватися обмеження споживання електроенергії.

Графіки відключення світла 27 жовтня: що відомо

Як зазначили в Укренерго, обмеження діятимуть:

з 06:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;

до – графіки обмеження потужності для промисловості; з 06:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1.5 до 2.5 черг.

Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

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– Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж минулої доби росіяни продовжували здійснювати атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України.

Унаслідок цього на ранок були нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Чернігівській, Харківській, та Сумській областях.

Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години.

В Укренерго закликають обмежити користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00.

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