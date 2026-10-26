На кінець минулої доби на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Ворог завдав 42 авіаційних ударів, скинув 142 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4834 дрони-камікадзе та здійснив 1758 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 26 жовтня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 706-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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