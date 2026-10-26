Російська влада вчинила воєнні злочини, навмисно атакуючи цивільні об’єкти, та злочини проти людяності у формі інших нелюдських діянь через систематичні удари по енергетичній інфраструктурі України.

Про це йдеться у доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування щодо України, представленій Генеральній асамблеї ООН.

Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України

Комісія дослідила, як масштабні удари російських збройних сил по енергетичній інфраструктурі України вплинули на цивільне населення. Особливу увагу приділили складному зимовому періоду 2025–2026 років і сукупним наслідкам атак, які тривають з осені 2022 року.

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Протягом цього часу систематичні хвилі обстрілів ставали дедалі частішими та інтенсивнішими. Під час атак російські війська одночасно застосовували сотні безпілотників і ракет, географія ударів постійно розширювалася. Це призвело до значних руйнувань в українському енергетичному секторі.

У Комісії наголосили, що минулої зими, коли температура повітря опускалася до -21 °C, мільйони українців переживали тривалі перебої з теплом, електроенергією, водою та газом. Люди були змушені жити в нестерпних умовах.

– З наближенням зими атаки знову почастішали, що викликає серйозне занепокоєння з огляду на загрози життю та здоров’ю цивільного населення, – заявив голова Комісії Ерік Мьосе.

За словами представників Комісії, тривале перебування на холоді, відсутність доступу до основних комунальних послуг і постійна потреба шукати способи виживання негативно вплинули на фізичне та психічне здоров’я цивільного населення.

Найбільше постраждали люди старшого віку та люди з обмеженою мобільністю. Через небезпеку застрягнути в ліфті під час раптового відключення електроенергії вони не могли спуститися до укриттів під час повітряних тривог.

Їм доводилося залишатися в неопалюваних квартирах без світла та води, не маючи доступу до апаратів життєзабезпечення й основних послуг.

Висновки комісії ООН щодо дій Росії

За оцінкою Комісії, російські командири, які віддавали накази про атаки, розуміли, що обрані ними об’єкти теплопостачання у великих населених пунктах мають критичне значення для цивільного населення, особливо в зимовий період.

У доповіді зазначається, що російська влада публічно заявляла про намір продовжувати удари та повідомляла про плани їх проведення. Комісія дійшла висновку, що Росія вчинила воєнні злочини, навмисно спрямовуючи атаки на цивільні об’єкти.

Зібрані докази свідчать, що удари по енергетичній інфраструктурі України були цілеспрямованими та здійснювалися в межах державної політики. Її метою було позбавити цивільне населення електроенергії та інших життєво необхідних послуг, які залежать від енергопостачання, і завдати людям страждань.

Комісія дійшла висновку, що російська влада вчинила злочини проти людяності у формі інших нелюдських діянь.

Під час розслідування Комісія використала свідчення 255 людей, які пережили зиму в описаних умовах у Дніпропетровській, Київській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Запорізькій та Житомирській областях. Дослідники також опрацювали інформацію, отриману від українських органів влади, лікарів і неурядових організацій.

Комісія розглянула й атаки українських збройних сил на енергетичні об’єкти Російської Федерації та на тимчасово окупованих територіях України.

Однак детальніше дослідити наслідки цих ударів не вдалося. Росія не надала Комісії доступу до відповідних територій і не відповіла на запити щодо надання інформації.

Реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України відреагувало на висновки Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні.

– Росія свідомо перетворила холод і темряву на зброю проти цивільних українців. Мета цієї політики – позбавити їх життєво необхідного енергопостачання та завдати їм страждань, – кажуть в МЗС.

У міністерстві вважають, що напередодні нової зими ці висновки мають особливе значення. Вони нагадують міжнародній спільноті про те, що Росія продовжує цілеспрямовано руйнувати енергетичну інфраструктуру України.

– Не можна допустити, щоб життя мільйонів людей знову опинилося під загрозою через холод і темряву, – зазначили в МЗС.

У відомстві закликали притягнути Росію до відповідальності за міжнародні злочини, скоєні під час повномасштабної війни, та посилити підтримку України.

Фото: Денис Шмигаль

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