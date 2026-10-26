В Україні пропонують запровадити нову модель мобілізації, за якої підприємства зможуть повністю бронювати працівників, але натомість братимуть на себе зобов’язання забезпечувати прогнозоване поповнення війська.

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час 12-го Київського міжнародного економічного форуму 26 жовтня.

Бронювання працівників в обмін на мобілізаційні зобов’язання: що відомо

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Україні необхідно розробити нову систему взаємодії держави та бізнесу, яка дозволить підприємствам зберігати працівників і водночас забезпечувати потреби армії.

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За його словами, одним із можливих рішень є модель, за якої підприємства отримають право на повне бронювання персоналу, якщо добровільно та регулярно залучатимуть визначену частину працівників до військової служби.

Такий підхід, на думку прем’єра, дозволив би зробити мобілізацію більш прогнозованою та зменшити потребу в пошуку військовозобов’язаних на вулицях.

— Нам потрібно придумати спільно нову соціальну модель, коли нехай всі будуть заброньовані, але підприємства дають прогнозовану мобілізацію людей в армію. Це ідеалістична модель. Якщо можна було б знайти таке рішення, то пропала би потреба шукати людей по вулицях, — заявив Корецький.

Він наголосив, що відповідальність за виконання таких зобов’язань могли б брати на себе власники підприємств, керівники та менеджери.

Прем’єр назвав запропонований підхід новим суспільним договором, який необхідно розробляти спільно з представниками бізнесу.

За словами Корецького, до 1 грудня уряд має підготувати відповідну модель. Для її обговорення він також анонсував зустріч із підприємцями.

Як зміниться бронювання працівників в Україні

Корецький також пояснив, що уряд планує відокремити критичність підприємств для держави від економічних показників, які нині використовуються для отримання права на бронювання.

За його словами, високі зарплати та відсутність податкових боргів не завжди свідчать про те, що підприємство є критично важливим для роботи країни.

До таких галузей прем’єр відніс енергетику, оборонно-промисловий комплекс, зв’язок, житлово-комунальні послуги, забезпечення продуктами, аптеки та логістику.

Водночас Корецький звернув увагу на випадки, коли підприємства отримують право на бронювання великої кількості працівників, хоча їхній фактичний внесок у критично важливі галузі є незначним.

Як приклад він навів умовні підприємства, які виготовляють лише кілька дронів, але бронюють сотні людей.

За словами прем’єра, перегляд правил має обмежити такі зловживання, не створюючи загроз для роботи економіки.

Корецький запевнив, що працівникам енергетики та оборонно-промислового комплексу не варто хвилюватися через заплановані зміни.

За його прогнозом, після перегляду системи понад 90–95% працівників підприємств цих галузей будуть переброньовані.

Водночас уряд уже підготував зміни, які передбачають зниження максимального рівня бронювання для енергетики та оборонної промисловості зі 100% до 95%.

Якщо підприємству для безперебійної роботи необхідно забронювати більшу кількість працівників, воно зможе звернутися з відповідним обґрунтуванням до спеціального Координаційного центру.

Крім того, передбачено перегляд галузевих і регіональних критеріїв критичності підприємств та перевірки можливих зловживань.

Прем’єр-міністр пояснив необхідність нових правил потребою забезпечити поповнення війська та створити зрозуміліші умови для ротації військовослужбовців.

Він наголосив, що чинні зміни самі по собі не забезпечать суттєвого покращення мобілізації, але мають зупинити зростання кількості необґрунтованих бронювань.

Корецький також закликав враховувати можливе посилення мобілізації в Росії, масштаби якої, за його припущенням, можуть становити від 300 до 500 тис. осіб.

На його думку, якщо Україна не підготується до такого сценарію заздалегідь, державі знову доведеться ухвалювати непопулярні рішення.

— Тоді вже буде не про бронювання, не про відсотки. Стоїть питання виживання держави і тому треба на це зважати, — заявив прем’єр.

Він також повідомив, що уряд розглядає посилення відповідальності за ухилення від військової служби.

Нагадаємо, що 23 жовтня Кабінет міністрів завершив підготовку змін до системи бронювання працівників.

Уряд планує відокремити критичність підприємств від їхніх економічних показників, переглянути галузеві та регіональні критерії бронювання й посилити перевірки можливих зловживань.

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