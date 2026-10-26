Прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан 26 жовтня прибув до Києва з робочим візитом. Разом із ним приїхали ще троє міністрів. У програмі перебування — переговори з керівництвом України та участь у Київському міжнародному економічному форумі.

Про це повідомляє видання NewsMaker із посиланням на уряд Молдови.

Візит прем’єра Молдови до Києва 26 жовтня

Разом із Василем Тофаном до України приїхали міністр інфраструктури та регіонального розвитку Володимир Боля, міністр оборони Анатолій Носатий і міністр енергетики Дорін Жунгієту.

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У Києві Василе Тофан проведе зустріч із прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким. Сторони планують обговорити зміцнення двосторонніх відносин, розвиток економічного й торговельного співробітництва, регіональну безпеку та європейську інтеграцію обох держав.

Після переговорів глави урядів виступлять зі спільними заявами для преси.

Також прем’єри вшанують пам’ять загиблих українських військових і покладуть квіти до Стіни пам’яті захисників України.

Зустрічі із Зеленським та Стефанчуком

Програма робочого візиту передбачає переговори Василе Тофана з президентом України Володимиром Зеленським, а також зустріч із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Окрему увагу під час переговорів у Києві приділять економічній співпраці. Тофан разом із Сергієм Корецьким візьме участь у Київському міжнародному економічному форумі, присвяченому інвестиційним можливостям і розвитку економічного партнерства.

Також прем’єр Молдови зустрінеться з представниками бізнесу. Сторони планують обговорити розширення торговельних зв’язків і подальший розвиток економічного партнерства між Україною та Молдовою.

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