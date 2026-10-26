Україна запровадить режим припинення вогню в районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області з 03:00 27 жовтня за київським часом. Це дасть змогу провести гуманітарну операцію та надати допомогу мирним жителям.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у понеділок, 26 жовтня.

Режим припинення вогню в Олешках

– Режим тиші встановлюється виключно для гуманітарної операції: доставки допомоги жителям, які є на цей час у місті, та підготовки до вільного пересування цивільного населення з Олешок, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі закликали громадян відповідально ставитися до інформації, яку вони отримують і поширюють.

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Українців просять користуватися офіційними джерелами та не довіряти неперевіреним повідомленням.

Крім того, громадян закликають не розголошувати дані про маршрути, час і місця пересування людей та гуманітарних колон.

У Силах оборони наголосили, що докладають усіх зусиль, аби допомогти жителям Олешок. Українські військові виконуватимуть необхідні рішення для забезпечення безпеки та порятунку громадян України.

23 жовтня у Білому домі заявили, що перша леді Меланія Трамп домоглася укладення локального перемир’я між Росією та Україною. Воно передбачає тимчасове припинення бойових дій у місті Олешки.

За словами американських чиновників, перемир’я має розпочатися 29 жовтня. Його мета – забезпечити доставку гуманітарної допомоги та організувати евакуацію цивільних.

Що відомо про гуманітарну катастрофу в Олешках

Пряме сполучення Олешок із Херсоном було втрачено після того, як російські військові під час українського контрнаступу у 2022 році підірвали Антонівський міст через Дніпро.

У червні 2023 року місто зазнало масштабного затоплення через підрив дамби Каховської ГЕС.

Зараз дороги до Олешок заміновані та перебувають під контролем російських безпілотників. Доставляти продукти до міста надзвичайно складно, через що зростає загроза голоду серед місцевих жителів.

Голова Олешківської МВА Тетяна Гасаненко заявила, що місто опинилося на межі виживання. За її словами, постачання продовольства не здійснювалося із травня, ситуація залишається критичною.

Фото: Дмитро Лубінець

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