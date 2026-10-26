Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з 31 жовтня 2026 року ще на 90 діб та підписав відповідні укази.

Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, закон про продовження дії воєнного стану в Україні №5029-IX (законопроєкт №16182) та закон про продовження строку загальної мобілізації №5030-IX (законопроєкт №16183) повернуті з підписом від президента України.

Новина доповнюється.

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