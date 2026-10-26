Минулої доби Сили оборони ліквідували майже 2000 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 26 жовтня

  • особового складу — близько 1 580 440 (+1 990) осіб,
  • танків — 12 448 (+1),
  • бойових броньованих машин — 25 609 (+4),
  • артилерійських систем — 51 632 (+18),
  • РСЗВ — 2 239 (+2),
  • засобів ППО — 1 726 (+1),
  • літаків — 449,
  • гелікоптерів — 356,
  • наземних робототехнічних комплексів — 3 018 (+1),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 582 458 (+1 656),
  • крилатих ракет — 5 138,
  • кораблів та катерів — 35,
  • підводних човнів — 2,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 167 240 (+322),
  • спеціальної техніки — 4 858 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 706-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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