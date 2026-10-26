Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 26 жовтня: ЗСУ знищили 1990 окупантів та понад 1600 дронів
Минулої доби Сили оборони ліквідували майже 2000 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 26 жовтня
- особового складу — близько 1 580 440 (+1 990) осіб,
- танків — 12 448 (+1),
- бойових броньованих машин — 25 609 (+4),
- артилерійських систем — 51 632 (+18),
- РСЗВ — 2 239 (+2),
- засобів ППО — 1 726 (+1),
- літаків — 449,
- гелікоптерів — 356,
- наземних робототехнічних комплексів — 3 018 (+1),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 582 458 (+1 656),
- крилатих ракет — 5 138,
- кораблів та катерів — 35,
- підводних човнів — 2,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 167 240 (+322),
- спеціальної техніки — 4 858 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 706-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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