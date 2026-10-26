Минулої доби Сили оборони ліквідували майже 2000 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 26 жовтня

особового складу — близько 1 580 440 (+1 990) осіб,

танків — 12 448 (+1),

бойових броньованих машин — 25 609 (+4),

артилерійських систем — 51 632 (+18),

РСЗВ — 2 239 (+2),

засобів ППО — 1 726 (+1),

літаків — 449,

гелікоптерів — 356,

наземних робототехнічних комплексів — 3 018 (+1),

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 582 458 (+1 656),

крилатих ракет — 5 138,

кораблів та катерів — 35,

підводних човнів — 2,

автомобільної техніки та автоцистерн — 167 240 (+322),

спеціальної техніки — 4 858 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 706-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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