Підрозділи Сил оборони завдали ударів по вузлу зв’язку, пунктах управління, пункту управління безпілотниками, майстерні БпЛА та складах матеріально-технічних засобів російських військ на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ уразили військові об’єкти ворога на ТОТ

За інформацією Генштабу, удари по військових об’єктах РФ були завдані 25 жовтня та в ніч проти 26 жовтня.

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– Силами оборони уражено вузол зв’язку підрозділу армії РФ у районі Мелітополя Запорізької області. Це порушує зв’язок і управління військами противника, – йдеться у повідомленні.

Під удар також потрапили пункти управління окупаційних військ у районі Мирнограда Донецької області та населеного пункту Червоногірка на Запоріжжі.

Українські військові уразили пункт управління безпілотниками противника поблизу населеного пункту Вишневе. У районі Мелітополя Запорізької області було уражено майстерню з виробництва БпЛА.

Сили оборони також завдали ударів по складах матеріально-технічних засобів російської армії поблизу населених пунктів Комісарівка та Катеринівка Луганської області.

У Генштабі зазначили, що ураження вузла зв’язку порушує комунікацію та управління російськими військами, знищення пунктів управління ускладнює координацію підрозділів противника на полі бою.

Ураження пункту управління безпілотниками та майстерні БпЛА знижує можливості російських військ атакувати дронами позиції ЗСУ й прифронтові громади.

Знищення складів матеріально-технічних засобів ускладнює забезпечення підрозділів російської армії.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу Сили оборони ліквідували майже 2 000 російських окупантів і знищили значну кількість військової техніки противника.

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