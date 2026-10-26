Згода російського диктатора Володимира Путіна на відновлення мирних переговорів може бути пов’язана з домовленостями між Вашингтоном і Москвою.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю ведучій Аллі Мазур в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини.

Зеленський про те, чому Путін змінив позицію щодо переговорів

Президент України заявив, що наразі не знає, що саме вплинуло на рішення Володимира Путіна погодитися на можливе відновлення мирних переговорів.

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Водночас Зеленський припустив, що причиною могли стати певні домовленості між США та Росією, про які українській стороні невідомо.

— Що вплинуло? Не можу сказати. Може, є якісь домовленості між Америкою і Росією, про які мені невідомо, — зазначив президент.

При цьому Зеленський закликав не робити передчасних висновків щодо можливого відновлення переговорного процесу.

За його словами, сама готовність Кремля до переговорів ще не означає, що зустріч справді відбудеться.

— Погляньмо, щоб це відбулось, так? Ну, будьмо з вами прагматичними. Говорити про результат треба не до, а після відповідної зустрічі, — наголосив глава держави.

Президент також зазначив, що на проведення переговорів можуть вплинути подальші події на Близькому Сході.

Чому санкції проти Росії не можна скасовувати перед переговорами

На тлі можливої зустрічі лідерів України, США та Росії Володимир Зеленський застеріг Вашингтон від передчасного скасування санкцій проти Москви.

Президент наголосив, що обмеження запроваджували через російську агресію, а не для того, щоб Кремль погодився сісти за стіл переговорів.

— Я хотів би сказати американцям, що я би не хотів, щоб на зустрічі трьох лідерів, коли це відбудеться, без сумніву це повинно бути, щоб ми підійшли до цієї зустрічі, знявши всі санкції з Російської Федерації. Це важливий момент. Санкції накладались за агресію, а не за можливість побалакати, — заявив Зеленський.

Глава держави пояснив, що Росія може домогтися скасування обмежень в обмін на участь у тристоронніх переговорах. Однак це не гарантуватиме ані припинення бойових дій, ані досягнення мирної угоди.

У такому разі, за словами Зеленського, Україна та її партнери ризикують втратити один із головних інструментів тиску на Кремль.

— Залишившись без санкцій і в діалозі в тристоронньому форматі, ви можете залишитись в моменті, коли нічого не зрозуміло, що буде далі, а санкції вже зняті, — зазначив президент.

Він також звернув увагу на те, наскільки складно буде повторно запровадити масштабні міжнародні обмеження, якщо переговори не дадуть результату.

Зеленський нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення Україні та її партнерам знадобилися значні зусилля, щоб об’єднати країни навколо санкційного тиску на Росію.

— А у кого вистачить сил, які були у нас на початку війни, щоб накласти всі санкції знову, щоб об’єднати так людей, щоб було 20 плюс пакетів по всьому світу. І тому я до цього ставлюсь дуже обережно, — пояснив він.

На переконання президента, скасування санкцій має бути пов’язане із завершенням війни, дипломатичним врегулюванням, відновленням українських територій та наданням Україні гарантій безпеки, а не лише з готовністю Росії до переговорів.

Раніше у Кремлі заявили про готовність відновити тристоронні переговори між Україною, США та Росією після 4 листопада. Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що Москва готова повернутися до переговорного процесу після Дня народної єдності, який відзначають у РФ.

Він також стверджував, що Росія нібито планувала відновити перемовини після вересневих виборів до Держдуми, однак звинуватив Україну у зриві домовленостей.

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