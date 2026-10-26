Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Зеленський вніс законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти: про продовження строку дії воєнного стану та продовження строку проведення загальної мобілізації.
Відповідні законопроєкти опубліковані на сайті парламенту.
Продовження воєнного стану та мобілізації в Україні
Зокрема, у законопроєкті 16182 зазначається, що пропонується продовжити дію воєнного стану на 90 днів з 31 жовтня 2026 року. Закон після голосування набирає чинності з дня опублікування.
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Законопроєкт 16183 передбачає продовження на 90 днів строку загальної мобілізації з 31 жовтня 2026 року.
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