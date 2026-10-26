Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти: про продовження строку дії воєнного стану та продовження строку проведення загальної мобілізації.

Відповідні законопроєкти опубліковані на сайті парламенту.

Продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

Зокрема, у законопроєкті 16182 зазначається, що пропонується продовжити дію воєнного стану на 90 днів з 31 жовтня 2026 року. Закон після голосування набирає чинності з дня опублікування.

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Законопроєкт 16183 передбачає продовження на 90 днів строку загальної мобілізації з 31 жовтня 2026 року.

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