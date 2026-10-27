Українські військові поступово підвищують ефективність знищення російських реактивних ударних дронів. Середній показник збиття БпЛА типу Герань-4 за останні три місяці становить майже 60%.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ у вівторок, 27 жовтня.

Відсоток знищення реактивних БпЛА зростає

За результатами аналізу трьох останніх місяців, середній показник збиття БпЛА типу Герань-4 становить майже 60%. Під час відбиття деяких атак ефективність знищення реактивних безпілотників сягає 80%.

Зараз дивляться

– Вагому роль сьогодні у знищенні реактивних БпЛА відіграє тактична авіація – F-16, Mirage, МіГ-29, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголошують на необхідності посилення української “малої ППО” через дефіцит зенітних керованих ракет. Цьому питанню нині приділяють значну увагу.

До засобів “малої ППО” належать зенітні установки, серед яких Гепард, Шилка, сучасні комплекси Skynex, Skyranger і Terrahawk Paladin, дрони-перехоплювачі та мобільні вогневі групи всіх складових Сил оборони України.

Мобільні вогневі групи оснащені не тільки кулеметами й супутнім обладнанням, а й переносними зенітно-ракетними комплексами. Використовуючи ПЗРК, українські військові сьогодні успішно знищують реактивні безпілотники противника.

– Постійно йде робота над здешевленням процесів відбиття подібних повітряних загроз. Зокрема тривають випробування нових перехоплювачів. Окремі зразки уже мають в своєму активі збиття декількох десятків російських реактивних Гераней, – наголосили в Генштабі.

Раніше начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що в окремих випадках ефективність знищення російських реактивних дронів досягає 85%.

На результативність роботи протиповітряної оборони впливають безперервні атаки противника, обмежений запас ракет і погодні умови.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.