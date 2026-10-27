Результати гуманітарної операції в Олешках на Херсонщині можуть стати важливим кроком для просування мирного процесу та заходом зі зміцнення довіри між сторонами. Україна повністю готова до виконання своїх зобов’язань та вітає ініціативу, спрямовану на порятунок цивільних.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главами МЗС Фінляндії Еліною Валтонен та Норвегії Еспеном Бартом Ейде в Гельсінкі.

Гуманітарна місія в Олешках

Андрій Сибіга наголосив, що виконання домовленостей у гірській місцевості та на окупованих територіях може створити підґрунтя для подальших дипломатичних зрушень.

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— Якщо ми побачимо результати в Олешках, то це може відкрити шлях до подальших кроків у мирному процесі — як захід зі зміцнення довіри, — стверджує очільник МЗС України.

Міністр нагадав, що українська сторона протягом багатьох місяців системно привертала увагу міжнародного співтовариства до критичної ситуації в Олешках, де жителі потерпають від голоду. Київ звертався до іноземних держав, міжнародних організацій, світових лідерів та провідних духовних діячів.

Крім того, Сибіга висловив вдячність першій леді США Меланії Трамп за залученість до цієї роботи та її лідерську роль у проведенні операції.

— Сподіваємося, що всі зобов’язання будуть виконані. Українська сторона повністю готова до цього, — додав він.

Режим тиші в Олешках

Зі свого боку уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що Україна та Росія в повному обсязі виконують домовленості про режим тиші на визначених територіях для проведення масштабної гуманітарної місії в Олешках.

Режим припинення вогню розпочався з 03:00 27 жовтня за київським часом (з 04:00 за московським). Це перемир’я діятиме до 22:59 неділі, 1 листопада. Наразі масштабну операцію спрямовано на надання допомоги цивільним та створення умов для організації безпекових процесів на місці.

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